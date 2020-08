No se tolera corrupción: AMLO sobre órdenes de captura a ex funcionarios de PF

No se tolera corrupción: AMLO sobre órdenes de captura a ex funcionarios...

Ciudad de México.- el presidente López Obrador aseveró que “se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción, de no ser encubridores”, tras las órdenes de aprensión contra 19 ex funcionarios de la Policía Federal.

“Se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal, entonces se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes“, dijo.

Ayer un juez federal libró órdenes de captura contra los ex secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, así como de 17 personas más, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Se les acusa de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo monto asciende a casi 2 mil 500 millones de pesos, entre otros delitos.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación a partir de una denuncia que presentó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la SSPC se detectó un desvío de recursos y compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

¿Quiénes son los implicados?

Frida Martínez fue secretaria general de la Policía Federal la cual dependía de la Secretaría de Gobernación durante la pasada administración.

Además, ha ocupado puestos clave durante la trayectoria política de Miguel Ángel Osorio Chong.

Por su parte, Jesús Orta fue secretario general de la Policía Federal entre diciembre de 2012 y mayo de 2014 y director general de administración en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015.

Otro implicado sería Carlos Hipólito Rivera Codina, quien actualmente se encuentra en activo en la Guardia Nacional y está adscrito a la Dirección de Servicios Especiales.