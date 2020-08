Fue “estúpido” y “retrógrado”: Samuel García responde a la polémica machista

Luego de que el senador del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García se volviera Treding Topic por los polémicos comentarios machistas hacia su esposa Mariana Rodríguez, se difundió un video en donde pide disculpas por su comportamiento.

El video titulado “El machismo es el cáncer de México” expresa su sentir con las declaraciones que realizó durante un Live stream en Instagram .

“Hoy en lugar de que te lleguen mensaje de cariño, de felicitaciones, te lleguen tantos, de reproche, de indignación de mujeres que están muy molestas conmigo.”

Durante esta transmisión que menciona, el senador comía con su esposa cuando le hizo saber su molestia. “Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le insiste. “Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna”, vuelve a pedir. “Me casé contigo pa’ mí no pa’ que andes enseñando“, le reclamó.

García se disculpa con todas las mujeres por la actitud machista que tuvo en plena transmisión, prometiendo trabajar para evitar “tener las telarañas que lleva cargando“.

“Nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a cambiar a reeducarme, a convertirme, porque no hay justificación. Aun la broma, es machismo. Yo no quiero ver eso en mis hijas, en mi familia.”

