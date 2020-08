Exótico y leyenda

EL ESTETA FRONTERIZO HABLA DE LAS VICISITUDES QUE MARCARON EL INICIO DE SU CARRERA; ES PIONERO EN SU FACETA

Por: ERNESTO PÉREZ

CIUDAD DE MÉXICO.- Los genios, los grandes, los talentosos son aquellos que se atrevieron a ser diferentes. La lucha, que otrora cerró sus puertas a los diferentes, hoy se abre de par en par a cualquier género, ante una coyuntura social en la que todos tienen voz y voto sin ningún tapujo, el pancracio no se puede quedar atrás, pero no siempre fue así. México, un país por excelencia machista, tiene entre uno de sus contrastes más extraños la implementación del género exótico en la lucha libre. Un polo opuesto, y que en estos días tiene a muchos deportistas de esta corriente colocados como leyendas.

Y si hay un nombre que hay que colocar con letras de oro en la historia de la corriente exótica, es sin duda el de Cassandro, quien con casi 30 años de carrera, sobresale del resto.

“Yo, por mi condición de homosexual, siempre tuve que trabajar el doble o el triple que los demás. En un principio, se me sugirió luchar con máscara para perder el miedo al público, pero yo le dije a Rey Misterio señor que no quería luchar con máscara. Nunca fue difícil para nosotros, para mí, para Pimpinela, para May Flowers, porque éramos auténticos, únicos, y hoy es mucho más fácil; en el gremio exótico ya tenemos hasta transgéneros, pero ellos deberían estar agradecidos por todo lo que nosotros labramos para que ellos tengan ahora esas oportunidades”, comenta el esteta norteño.

La diversidad que representa este deporte en nuestro país incluye a este estilo, el cual generó un cambio trascendental a nivel social y sobre todo para la comunidad LGBT, que vio en los iniciadores como Cassandro a héroes que hoy tienen en lo más alto a esta rama, así lo relata el originario de El Paso Texas, tierra en la que a muy temprana edad comenzó su idilio con el pancracio.

“Mi introducción a la lucha libre fue mucho por las películas y porque aquí en El Paso Texas se practicaba mucho los jueves y los domingos, entonces en mi adolescencia comencé a ir a los eventos a Ciudad Juárez, apenas tuve contacto me enamoré de los atuendos, de las máscaras, de la estética de los luchadores, del valor de las mujeres; de hecho, una amiga fue la que primero entrenó porque quería ser luchadora, y luego ella me llevó”, relata.

El maquillaje, el peinado, la brillantina, las lentejuelas son sólo un ritual que son parte del show, pues a pesar de ser exótico, la técnica y talento están al límite, a tal grado de que Cassandro hizo historia al convertirse en el primero de su faceta en lograr ser Campeón Mundial, un logro que cuenta con mucha alegría.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues en un principio fue fuertemente discriminado, pero siempre apeló a la autenticidad de su personalidad.

“En 1988 Pimpi y yo acordamos usar medias, trajes de baño, cosas exóticas, nos tomamos el riesgo de enrolarnos en un deporte machista, y la gente nos aceptó bien, se volvían locos con nosotros, les encantaba, era la terapia gratis para ellos, y se mantenían a la expectativa de nuestra indumentaria. La gente se dio cuenta que era exótico, pero no vulgar; me gustaba la lucha aérea, el llaveo y la gente me comenzó a pedir. Tuve mi primera oportunidad el 28 de enero de 1990”, comenta. Representar a México y ser parte de una corriente que ha trascendido a través del mundo es un motivo de orgullo y que hoy tiene al gladiador en un lugar privilegiado, pues la leyenda que representa es algo que nunca será olvidado por los fanáticos de este deporte.

“México siempre ha tenido, tiene y tendrá a los mejores luchadores y a los mejores exóticos. Le dejé la vara muy alta a los exóticos, en sus maquillajes, en sus vestimentas y, sobre todo, en sus estilos de lucha, para que la eleven, pero para que me alcancen está cabrón, tanto en el ring, como abajo del ring”.