Blackpink y Selena Gomez confirman colaboración

Ciudad de México.- luego de varias especulaciones, el grupo de K-pop Blackpink por fin reveló que sería Selena Gomez con quien tendría una nueva colaboración.

Este martes, a través de las redes sociales del grupo y la cantante, se confirmó la participación de Gomez en la nueva canción de la agrupación.

So SO excited to announce @ygofficialblink and I have a new song coming out August 28th! You can presave it here: https://t.co/szU2RBH9NT 🖤💗 pic.twitter.com/DXVKjowhkQ

— Selena Gomez (@selenagomez) August 12, 2020