Van 35 MMDP ejercidos en la lucha vs Covid

En lo que va del año se han dado recursos para la atención de la pandemia

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), guardó un minuto de silencio por las víctimas de Covid-19 en el patio central de Palacio Nacional, “nos duele mucho, pero actuamos con responsabilidad, no se ha quedado nadie sin atención médica, no se han rebasado las capacidades hospitalarias”, expresó.

A través de un videomensaje compartido en sus redes sociales, el Ejecutivo Federal reiteró que se ha actuado con responsabilidad y profesionalismo frente a la pandemia del coronavirus.

También, el mandatario mexicano afirmó que hay presupuesto para atender esta crisis porque ya no hay corrupción ni lujos en el gobierno, y hasta ahora se han ejercido 35 mil millones de pesos. “Es triste todo lo que está sucediendo, han perdido la vida más de 50 mil personas, nos duele mucho, lo digo de manera sincera, pero hemos actuado con responsabilidad, con profesionalismo, no se ha quedado nadie sin atención médica, no se han rebasado las capacidades hospitalarias porque venimos trabajando desde que inició la pandemia”, dijo. Señaló que es un compromiso que ha hecho ante los mexicanos y los va a cumplir.

“Los compromisos se cumplen, tenemos afortunadamente presupuesto porque hemos ahorrado, pues ya no hay corrupción, no hay derroches en el gobierno, no hay lujos, hay austeridad republicana”, asentó.

AMLO se comprometió a seguir mejorando el sistema de salud: “Vamos a seguir mejorando el sistema de salud pública, de modo que tengamos camas que tengamos equipos, médicos generales, médicos especialistas, enfermeras para garantizar el derecho del pueblo a la salud como lo establece ya el artículo cuarto de nuestra Constitución”.

El mandatario, después de sus palabras realizó un homenaje, que consistió en el toque de silencio y un aplauso, solo, pues únicamente estuvo acompañado de un elemento de la Policía Militar.