Secretario de gobierno capitalino, dio positivo a COVID-19

Héctor García

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, dio positivo al Covid-19, por lo que permanecerá aislado para cumplir con los protocolos de seguridad y salud.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que este domingo estuvo cerca del Secretario de Gobierno durante la reunión del gabinete de seguridad, por lo que también se mantendrá aislada unos días mientras le aplican la prueba del Covid.

“Yo me siento perfectamente, pero cumpliré los protocolos de salud aislándome unos días, mientras me realizan la prueba. Antes ya me la había realizado por los síntomas que presentó Iván (Escalante, su vocero).

Recordó que don Alfonso Suárez del Real es asintomático, pero aun así permanecerá aislado varios días.

Suárez del Real, apenas cumplió una semana como Secretario de Gobierno de la CDMX, al sustituir a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como Coordinadora de Puertos y Marina Mercante.