No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda: AMLO

Ciudad de México.- no aumentarán los precios de la gasolina, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la crisis económica derivada de la pandemia Covid-19.

Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano aseguró que su gobierno seguirá con las políticas de no aumentar los precios del combustible.

“Desde que llegamos al gobierno decidimos no aumentar los precios de los combustibles. Hemos cumplido y vamos a continuar con eso”, dijo.

Asimismo, reconoció a los empresarios que no han aumentado los precios de las gasolinas y venden el combustible “a precios justos”.

“Siempre se tiene que considerar que la IP debe tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable y no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no afecte la economía familiar”, dijo desde Palacio Nacional.

Por su parte, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que en poco más de nueve meses los empresario mantuvieron sus precios promedio tanto en gas LP como en gasolina.