Niega Pavlovich recibir dinero de Odebrecht

Rechaza haber recibido algún tipo de financiamiento de la empresa brasileña para su campaña a la gubernatura de Sonora

La licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora, en ejercicio legítimo del derecho de réplica previsto en los artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, 10, 11, 12, 14 y 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica solicito que la misma derivado de la publicación realizada en el “Diario Basta!”, en fecha 20 de julio del año en curso, en su ejemplar 3031 de julio de 2020, en la cual se comenzó a divulgar información falsa e inexacta donde señalan en el encabezado de su portada “Más nombres en caso Odebrecht PAVLOVICH Y FAYAD GANARON CON SOBORNOS” y posteriormente se vincula por dicho medio de comunicación su artículo “Odebrecht pagó campañas del PRI”, siendo esto es una noticia falsa e inexacta por el Diario Basta!, por lo que me permito manifestar la réplica siguiente:

1. Se niega categóricamente que la Gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, haya recibido algún tipo de financiamiento para su campaña a la Gubernatura por Sonora de la empresa Odebretch.

2.. La licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano niega haber recibido cualquier tipo de financiamiento para su campaña a la gubernatura del Estado de Sonora de parte de Emilio Lozoya (ex director de Pemex), directa o indirectamente a través de cualquier persona o instituto político. Niega de igual forma haber participado en cualquier esquema, estructura, sistema, organización, flujograma, operación o cualquier otra analogía relacionado a un financiamiento al margen de la ley.

3. La licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, manifiesta que es falso e inexacto que haya ganado la gubernatura con el Estado de Sonora con recursos provenientes de la empresa Odebretch o de Pemex.

4. Es falso que el medio de comunicación Diario Basta!, refiera en su publicación del 20 de julio de 2020 en su nota “Odebrecht pagó campañas del PRI” que, la Gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, habría ganado con sobornos de la empresa Odebrecht, por haber sido una de las legisladoras que promovieron la privatización del sector energético con la reforma de Enrique Peña Nieto. Por lo que se niega de igual forma haber participado en cualquier esquema, estructura, sistema, organización, flujograma, operación o cualquier otra analogía relacionado a un financiamiento al margen de la ley.

5. Como se podrá apreciar la nota difundida por este medio de comunicación es falsa e inexacta, respecto del supuesto financiamiento de campaña de la licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arrellano, a la gubernatura de Sonora, con sobornos de la empresa Odebretch ya que no existen pruebas que así lo acrediten o la vinculen en los supuestos actos que refieren en su nota.

6. Es de mencionar que Emilio Lozoya se encuentra sujeto a un proceso penal el cual a la fecha no ha sido divulgado al encontrase reservado por lo que sus declaraciones formales que rinda ante el ministerio público federal no han sido divulgadas a la opinión pública y no existen elementos de prueba aportados por el procesado o por la autoridad donde se vincule a la licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arrellano en los supuestos actos de soborno, y no se encuentra probado o demostrado con elementos fidedignos que hagan verosímil una afirmación tan grave y tan irresponsable.

7. Ninguna autoridad investigadora se ha pronunciado formalmente sobre declaraciones que haya rendido Emilio Lozoya respecto de los supuestos sobornos de los cuales este medio de comunicación afirma falsamente que la licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arrellano se encuentra vinculada a los mismos. de ahí la necesidad de que se niegue cualquier participación en tales hechos presumiblemente delictivos por parte de la Gobernadora del Estado de Sonora.

Se pide a este medio de comunicación rectifique públicamente de manera inmediata por los medios impresos, así como electrónicos del Diario Basta! y se aclare que en la elección a Gobernador del Estado de Sonora, mi representada no fue beneficiada con sobornos por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht, así como que deje de difundir notas, ya sean en ejemplares impresos o en medios electrónicos que afecten a mi representada. ATENTAMENTE CONSEJERO JURÍDICO LIC. ERIK IVÁN JAIMES ARCHUNDIA