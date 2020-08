Más unidades, sin regulación

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Los servicios de transporte privado, a través de aplicaciones móviles, han crecido de manera importante en la Ciudad de México, pero sin una regulación adecuada ni medidas de control y seguridad para los usuarios, consideró la diputada Isabela Rosales Herrera.

La legisladora presentó una iniciativa al respecto y recordó que en 2018 se tuvo conocimiento de 457 denuncias contra choferes de Uber, por delitos como robo, acoso, violación, homicidio, abuso de confianza, entre otros.

Advirtió una serie de desventajas que plantean los servicios de movilidad a través de aplicaciones, como el hecho de que los conductores no son considerados empleados directos de la plataforma y tampoco existe certeza sobre su preparación para conducir un auto, puesto que no poseen una licencia especial y no cuentan con una certificación.