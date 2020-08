“El Covid agarra parejo; tengo 25 años y casi me mata”

“Yo creía en el virus, me cuidaba, pero como está donde sea, me contagié y hasta la fecha aún no me recupero al cien por ciento”.

CIUDAD DE MÉXICO.– Hansel Martínez vive en Ecatepec, Estado de México, y es un sobreviviente del temido Covid-19.

Afirma que en ese municipio, de cuatro millones de habitantes, la gente no respeta las medidas sanitarias, porque son comunes las fiestas clandestinas, aglomeraciones y el desdén por el cubrebocas, gel antibacterial y la santa distancia. Sospecha que se contagió en un centro comercial, porque junto a él se encontraba una señora que tosía constantemente, y aunque utilizaba cubre bocas éste era muy delgado y se convirtió en un foco de infección. Asegura que después del virus le quedaron más ganas de vivir y por eso le echa muchas ganas para salir adelante y continuar con la vida, porque tiene una segunda oportunidad de vivir.

—¿Cuándo empezaste a sentir los primeros síntomas?

El martes 30 de junio empecé a sentir los primeros síntomas: dolor de cabeza, tos, cuerpo cansado, y posteriormente perdí el olfato y el gusto, en pocos días bajé cuatro kilos. Lo que sí te digo es que cuando tenía los síntomas yo pensaba que era agotamiento por la labor de mis estudios, porque me lastimaba la luz, me lloraban los ojos y otros dolores que jamás había sentido. Conforme pasaban los días mi estado de salud empeoraba, por lo que solicité al Instituto Politécnico Nacional (IPN) me realizaran la prueba del Covid-19, porque toda indicaba que estaba infectado. Como pudo, mi familia me trasladó al casco de Santo Tomás, allá por metro Colegio Militar para realizarme la prueba. En tanto mi estado de salud iba empeorando al grado que llegó el momento en que solicité a mi familia me hospitalizaran porque los dolores eran tan intensos que pensé que no iba a resistirlos. Me llevaron con un médico que atiende casos Covid, y lo primero que me recetó fue Paracetamol, pero el medicamento fue insuficiente, porque solo me calmaba un poco la fiebre, pero los demás dolores continuaban intensamente y yo seguía sintiéndome mal.

—¿Cuántos años tienes?

Tengo 25 años, estudio una maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica en el ESIME Zacatenco. Antes de volver al doctor que trata casos de Covid- 19, estaba tramitando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mi hospitalización para que ahí fuera tratado; sin embargo, mi familia terminó llevándome al doctor Covid, quien me dio un tratamiento especial con otros fármacos que surtieron efecto, pues empecé a sentirme mejor.

— Antes de tener Coronavirus, ¿creías en él?

Sí creía en el Covid, lamentablemente aquí en Ecatepec mucha gente no utiliza el cubrebocas y quienes lo utilizan no lo hacen adecuadamente o son aditamentos que no sirven porque son muy delgados. Si a eso le agregas que a esta altura de la pandemia se continúan realizando fiestas clandestinas, aunque sean denunciadas ante la policía no pasa nada. Todo mundo anda en la calle haciendo lo que quiere, sin el más mínimo cuidado de respetar las medidas sanitarias, como el uso de gel antibacterial, lavado de manos, uso del cubrebocas y de sana distancia, parecería que en Ecatepec no existieran las autoridades. Yo creía en el virus, me cuidaba, pero como ahora está donde sea, me contagié y hasta la fecha aún no me recupero al cien por ciento a pesar de que ya estoy a punto de cumplir con mi cuarentena.

—¿Qué les dices a las personas que no se cuidan y andan en la calle como si fuera normal?

Mi análisis es que debemos de cuidarnos todos, pero existen personas que no lo hacen y cuando actúan irresponsablemente todos salimos perdiendo.