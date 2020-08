Día internacional de la juventud de manera virtual

El confinamiento tiene a la juventud pegada en las pantallas.

Héctor García

Jóvenes de 15 a 19 años de edad son los más vulnerables ante la pandemia que afecta al país por el Covid-19, ya que el confinamiento los deprime, los vuelve más rebeldes y caprichosos, con tendencias al suicidio, revela información de la Secretaría Federal de Salud.

Ante dicha situación, las autoridades de la Ciudad de México, anunciaron que celebrarán virtualmente el próximo miércoles, el Día Internacional de la Juventud, con bandas y expresiones artísticas que darán muestra del talento juvenil para toda la población.

Para la titular del Instituto de la Juventud, Beatriz Olivares Pinal, será importante la celebración considerando que el arte, el deporte y la cultura son elementos clave en la prevención del delito, ya que contribuyen a canalizar las inquietudes y energías de la juventud hacia mejores prácticas que les alejan de actividades delictivas.

Recordó que, desde el Instituto se fomenta la apertura y el acceso a diversos espacios culturales y artísticos con un enfoque de no criminalización y no discriminación, lo que permite involucrar a las juventudes que no tienen acceso a estas expresiones, tal es el caso del programa “Los Jóvenes Unen al Barrio”.

Sabías que: El propósito de las actividades culturales es que alejar a la juventud de la drogas y malas compañías.