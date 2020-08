Apoya a niños con Cáncer

Like

LA ESTRELLA DE TELENOVELAS NO HA DEJADO DE AYUDAR A LAS CASAS HOGARES EN ESTOS TIEMPOS

No cabe duda que Yadhira Carrillo “es un ángel”, pues a pesar de que su esposo, Juan Collado enfrenta un proceso legal en la cárcel desde hace meses, la actriz se da tiempo para estar al pendiente de su pareja y de ver por los pequeño y adultos con cáncer. En exclusiva para Grupo Cantón, el director de la asociación Latido de amor, Jesús Galeana habló de las labores altruistas de la guapa actriz.

“Ella es una guerrera, una mujer incansable, ella siempre está buscando la forma de ayudar, no solo a los niños con cáncer, sino también a los adultos mayores. He sido testigo de todas estas acciones humanitarias que ella realiza de una forma silenciosa, desafortunadamente este proceso por el que está pasando con su esposo hace que Yadhira sea más vulnerable, pero a la vez más activa para ayudar, ahora está más al pendiente de los niños con cáncer. De hecho, apoya a las familias de los niños, no solo con dinero y juguetes, sino también con tiempo de calidad”.

Agregó. “Ella tuvo un detalle muy grande con un pequeñito con cáncer, su tiempo era muy limitado y el pequeño pidió que en el momento que falleciera, se quería ir de blanco. Yadhira tuvo un detalle muy lindo con José Manuel Esquievel, que fue mandarle el féretro blanco, y varios artículos de su tienda en color blanco, porque era el deseo del niño; el pequeño se fue muy feliz dándole las gracias a Yadhira. Sin embargo ella no quiso que este acontecimiento se diera a conocer porque es muy humana y las cosas las hace de corazón”.