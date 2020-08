Yalitza Aparicio se vuelve youtuber

Like

No es de extrañar que los famosos busquen otras plataformas para poder llegar a más audiencia y ser más cercanos con sus fans. Con esta premisa, Yalitza Aparicio, quien se volviera famosa por su papel en la película “Roma”, salta de su lugar en el celuloide para entrar a la plataforma de Youtube.

Hace unos días lanzó su primer video del canal, en el que habla sobre las mujeres que admira.

En el video corto de 5 minutos dijo lo siguiente:

“Quiero hablarles de cinco mujeres de origen indígena que han puesto en alto el nombre de su comunidad, su cultura, sus tradiciones y que además siempre han estado con la cabeza en alto orgullosas de sus orígenes“, comenzó diciendo.

“Estas mujeres me han servido a mi durante toda mi trayectoria para inspirarme y darme cuenta que no soy la única y no seré la única”.

En su clip habla sobre Lorena Ramírez, la corredora raramuri que corre usando ropa típica de su región y Nadia López, una poeta bilingue que escribe sus poemas en mixteco.

Aunque el video lleva pocos días en la plataforma, su video ya suma más de 32 mil reproducciones.

