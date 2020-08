Más seguridad en límites con el Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.– Luego de que en días recientes se conocieran varios videos en donde la población, cansada de ser víctima de la delincuencia toma justicia por su propia mano y debido a que algunos casos se han presentado en los límites co Edomex, el GCDMX anunció que se reforzará la seguridad en esta zona y se implementarán operativos de revisión en el transporte público. “Obviamente no estamos de acuerdo con que la manera de resolver la inseguridad en la Ciudad sea la justicia por propia mano, pero la única manera de resolverlo es fortaleciendo el trabajo de la Policía y de la Fiscalía, entonces necesitamos trabajar en ese fortalecimiento para que no tenga que tomar de ninguna manera una acción de este tipo la ciudadanía”.

Señalaron que por el momento no se ha hablado del tema con el gobernador Del Mazo, pero en tanto esto ocurre pedirán apoyo de la Guardia Nacional para que se sume a las tareas de vigilancia.