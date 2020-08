Irreverente por naturaleza

Con apenas 23 años de edad, Rodrigo Mena está conquistando las redes sociales con su puñado de propuestas musicales. Y es que el ex de La Voz no tiene límites para componer; lo mismo puede interpretar una balada que una bachata, pasando por una canción de rock pop. Así de intenso es Rodrigo, quien después de haberse dedicado por mucho tiempo al fútbol, a sus 18 años se dio cuenta que su pasión es la música, desde ese tiempo a la fecha no ha parado un sólo momento de cantar y de abrirse paso en el espectáculo.

“Desde los 18 años me di cuenta que la música es mi pasión, aunque desde muy chavo he cantado, de hecho siempre me ha gustado meterme en festivales y concursos de música. En la actualidad ya tengo cuatro sencillos arriba en las plataformas y la verdad me ha ido muy bien musicalmente hablando, pues ya tengo miles de seguidores. Ahorita estoy feliz con mi nuevo tema ‘La niña de mis sueños’, con la que la estamos rompiendo”, dijo en exclusiva para Grupo Cantón, el joven cantante.