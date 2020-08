El brujo Jorge habla…del padre del bebé de Sherlyn

EL PSÍQUICO ASEGURA QUE SI LA ACTRIZ NO SE CALMA, REVELARÁ SU TERRIBLE PASADO Y QUIEN ES SU AMANTE

Por: Marco Contreras

Luego de que el brujo Jorge Clarividente demandó a la actriz Sherlyn porque presuntamente ella lo mandó a golpear y lo tiene amenazado, en exclusiva para Grupo Cantón, desde Guadalajara, el psíquico confesó que si no se calma, revelará el terrible pasado de la estrella.

“Yo no quiero caer en su juego de que se hizo su inseminación para tener un bebé, yo sé quien es el verdadero padre del niño pero no lo he rebelado, pero sí me está colmando la señora, y voy a revelar muchísimas cosas que todos se van a quedar impactados: a quien mandó hacer trabajos de brujería, a quien quitaba, a quien quería dominar… Eso lo voy a contar, para que sepan quien es Sherlyn. Tengo las pruebas. A mí me pidió que le embrujara a su exesposo, el papá del niño, es multimillonario”. Desde el pleito no sabe de ella. “No hemos tenido contacto, la última vez, Sherlyn me habló de un número privado y me empezó a decir las cosas de siempre: que yo soy una migaja y que si no entendí la última vez… y me colgó”.

Continuó. “Conozco dos personas que me están atacando por parte de ella, entonces la verdad por eso le estoy dejando a las leyes que hagan su trabajo”.