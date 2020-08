Eiza González responde a comparaciones con Belinda; condena machismo y racismo

Ciudad de México.- Eiza González se pronunció ante la polémica discusión en redes sociales donde internautas compararon a la actriz y cantante con Belinda, quien recientemente anunció una relación sentimental con Christian Nodal.

Ante el nuevo romance de Belinda, los usuarios de internet no dudaron en hacer una comparación de los novios famosos que ambas cantantes han tenido a lo largo de su carrera profesional.

Sin embargo, la discusión no fue del agrado de Eiza, a quien no le gustó que la utilizaran como ejemplo para “denigrar o minimizar a ninguna mujer”.

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020