Cuando más grave lo puso el Covid-19, silbaba para animarse

“Se siente fatal. Empecé con mareos, muchos mareos, casi que me agarraba del mueble para poder levantarme, y cuando caminaba me sentía cansado”.

Por: FRANCISCO OLÁN

VILLAHERMOSA.- René Viatoro Ochoa, un tabasqueño dedicado a la cerrajería, es un vencedor más del Covid-19.

Al principio del contagio pensó que se trataba de una tos normal y de un cansancio que a cualquiera puede darle, pero cuando se combinó la tos con el mareo, sospechó que podría tratarse del mortal coronavirus.

Acudió a la Nave 1 del Parque Tabasco para realizarse la prueba y después de 24 horas se dio cuenta que era lo que temía: estaba contagiado. Desde entonces permaneció en casa, donde venció el virus con el apoyo de los medicamentos y la fe de que todo estaría bien.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Se siente fatal. Primero empecé con mareos, muchos mareos, casi que me agarraba del mueble para poder levantarme y cuando caminaba me sentía como cansado. No tuve dificultades para respirar, pero sí tuve temperatura de 37 grados. Me dio tos seca, pero no tuve escurrimiento nasal. Al principio no pensé que era Covid, que era una gripa normal. Lo que me extrañó fueron los mareos, porque en una gripa normal no te dan mareos. Sentía que me daba vueltas la cabeza; a veces la movía de izquierda a derecha para ver si se me quitaba, pero nada. Eso me empezó el 21 julio. La sospecha estaba en mi mente, decidí no salir de casa, ya no iba a mi negocio de cerrajería. Hasta que decidí ir con el médico porque sentí que estaba empeorando. Y después de unos estudios me enteré de lo que era inminente: ¡tenía el coronavirus!

—¿Te hospitalizaron?

No, yo acudí al Centro de Salud para hacerme la prueba. Una vez que me dieron la autorización me fui a formar, como todas las personas que tenían síntomas similares, a la Nave 1 del Parque Tabasco ‘Dora María’. En un lapso de 24 horas ya tenían los resultados. Esa vez sentí algo de miedito cuando estaba abriendo la prueba, pero también me había preparado mentalmente. Y sí, se me confirmó que tenía coronavirus. Desde ese entonces me dije: ‘debo ser más cuidadoso de lo que ya soy’. Y tuve que cumplir las indicaciones que me dijo el doctor para que pudiera sanar. Afortunadamente no tuve problema para respirar; he escuchado de muchos que tienen dificultades para hacerlo y, bueno, no es una noticia alentadora el que tengas la enfermedad.

—¿Cómo cambió tu vida?

Al principio te dije que se siente fatal, y es verdad. Te tienes que aislar de las demás personas, pero siempre estás pensando que todo puede pasar en ese momento. Puedes perecer, puedes superarlo, pero tu mente siempre está pensando muchas cosas. Lo único que quería era sanar, pero siempre puse mi confianza en Dios y sé que me dio fuerzas para salir adelante. A mí me gusta silbar, y a veces silbaba para animarme, otras veces no lo hacía porque quería estar acostado. Desde luego que lo que más extrañaba era ir a mi negocio de cerrajería o hacer servicios a domicilio en motocicleta. Pero todo pasa por algo, todo tiene un propósito, nada es obra de la casualidad.

—¿Cómo te contagiaste?

No estoy seguro, pero pienso que pudo haber sido una cadenita de contagios. Tal vez cuando iba a servicio a domicilio o cuando estaba en casa de mi familia. Nunca se sabe, lo que sospechas es que lo tienes porque tienes síntomas combinados que antes no tenías.

—¿Cómo venció al covid?

Una vez que me confirmaron que tenía Covid me dieron Ceftriaxona, un jarabe de Ambroxol, Dextrometorfano, y las pastillas para desinflamar fueron Dolprofen de 800 miligramos. Eso me ayudó…