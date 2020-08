A la vieja usanza

Ciudad de México.- Miguel Herrera entiende a la afición del América, porque de igual manera él se basa en sus tiempos, de ahí que ahora mismo aminora el malestar de la afición cuando los resultados fueron entre regulares y malos en la Copa por México.

Pero El Piojo, también aclaró, recurriendo a una frase común, que “ni antes fuimos los peores, ni ahora somos los mejores”.

Las Águilas enfrentan esta noche al Necaxa, un rival totalmente indigesto para Herrera como timonel crema y, a propósito de enfrentar a los Rayos, Miguel anunció que los únicos que no viajan son Giovani dos Santos y Sergio Díaz.

“Gio no está, ya entrenó, aunque no con el grupo, pero en la parte física ahí va. No ha hecho nada de cancha, y hasta la siguiente semana va a incorporarse con el equipo.

“Al chico (Díaz) lo vemos bien, y obvio se tiene que adaptar a la altura, y ya está trabajando al parejo con nosotros. Ya dio dos negativos en Covid-19, y ya está”, agregó.

Finalmente, el timonel del conjunto capitalino adelantó que jugará con los mismos 11 que arrancaron ante los Xolos de Tijuana, al tiempo que ponderó la buena actitud de Paul Aguilar, ahora suplente.

“Ya teníamos que pensar en esa renovación. En la pretemporada Jorge Sánchez lo hizo muy bien. Paul sigue siendo clave en el grupo, aconseja a Jorge”.