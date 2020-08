10 datos que tal vez desconocías sobre la cerveza

Like

Ciudad de México.- desde el 2008 se festeja el Día Internacional de la Cerveza el primer viernes de agosto, ante esto te traemos 10 datos curiosos sobre la historia, producción y consumo de esta popular bebida.

1. Bebida de los dioses en Egipto

Hace más de 4 mil 500 años, en el antiguo Egipto, se le daba una gran importancia a esta bebida e incluso se le atribuía su invención a Osiris, dios y juez de los muertos.

Además, los antiguos egipcios construyeron las pirámides mientras consumían una saludable cantidad de cerveza. Alrededor de 4 litros por día, para ser exactos.

2.. ¡Fobia a no tener cerveza!

La cenosillicaphobia es el miedo o fobia a tener un vaso de cerveza vacío. Aunque no es una palabra no reconocida médicamente, existen numerosas referencias a ella en internet.

4. De las más bebidas

La cerveza es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo, después del agua y el té.

5. Los que más beben cerveza

La República Checa es la capital del consumo de cerveza del mundo. Cada checo bebe un promedio de 40 galones por año.

6. Grandes beneficios

Entre todas las bebidas fermentadas, la cerveza ayuda al equilibrio de la flora intestinal, la buena digestión y el aporte de vitaminas (complejo B) y minerales (silicio); además, la levadura regenera la piel, reduce niveles de colesterol y triglicéridos.

7. CERVEZA más segura que el AGUA

El 95% de la cerveza es agua por lo que durante mucho tiempo la gente prefería beberla porque era más segura que el agua que muchas veces no estaba filtrada y podía estar contaminada.

8. Bélgica, el mayor productor

Existen más de 500 tipos de cerveza en el mundo y Bélgica es el país con el mayor número de marcas de esta bebida en todo el planeta.

9. Los mexicanos

En la actualidad México ocupa el sexto lugar en el consumo de cerveza a nivel mundial y el segundo en América Latina. Con un consumo aproximado de 61 litros al año por persona.

10. La cerveza “más fuerte”

La cerveza más ‘fuerte’ tiene un porcentaje de alcohol de 67.5%. Se llama Snake Venom y fue creada por la destilería escocesa Banffshire’s Brewmeister.

LOS PILONES

11. Cerveza causa tragedia

En 1814, casi un millón y medio de litros de cerveza inundaron las calles de Londres al romperse varios contenedores. El saldo total fue de ocho muertos y al menos dos edificios demolidos.

12. El origen de las latas

Las primeras latas de cerveza fueron producidas hasta 1935 y así los consumidores no necesitaban salir a una cantina o taberna para consumirla.

Por estas razones, y muchas más, ¡Feliz Día de la Cerveza!

