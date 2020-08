¿Por qué se retiró de la actuación?, una dura crítica de Cameron Diaz a la industria

Like

Se sabe que la industria de Hollywoos es muy dura y exigente, no todos los que logran poner un pie en este lugar la “rompen” para convertirse en estrellas reconocidas. Así, algunos actores han tomado la via de retiro para alegarse de este mundo y lograr la paz en sus vidas, como revela Cameron Diaz.

Desde su retiro en el 2014 no se habían sabido las razones por las que había dejado su fructífera carrera, hasta esta entrevista realizada por Gwyneth Paltrow en un video de In Goop Health de la empresa de la misma actriz. En ella la co protagonista de “Los ángeles de Charlie” ha comentado que dejar Hollywood le ayudó a encontrar la paz interior que busca.

REveló la enorme presión que sentía al ser una estrella de cine, así como también la tranquilidad que siente en la actualidad. “Estoy en paz conmigo misma”, ha declarado. Eso sí, ha lanzado una crítica a la profesión: “Los actores están infantilizados“.

“Mi alma se llenó de paz porque finalmente estaba cuidando de mí misma“, ha explicado, comentando que “aunque a la gente le parezca extraño y no lo entienda“, no echa de menos estar bajo escrutinio público al no sentirse “abrumada” por lo que debe esperarse de ella.

Su último trabajo en el cine fue en 2014 con “Annie”. Aunque fuera de la actuación, Diaz no ha dejado de ser una figura pública. En 2019, formó parte del reencuentro de los actores de ‘La boda de mi mejor amigo’, apareciendo en la portada de Entertainment Weekly junto con Julia Roberts, Rupert Everett y Dermot Mulroney.

