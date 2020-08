Ninel ocultaba un nuevo amor

Like

EL BOMBÓN ASESINO REVELÓ QUE GOZA DE UNA NUEVA RELACIÓN, QUE LA ESTÁ AYUDANDO EN ESTO MOMENTOS

Por: Marco Contreras

Ya lo dice el dicho que “cuando más se oscurece es porque va a amanecer”…. Y es que no todo está tan mal en la vida de Ninel Conde, pues a pesar de que no ha podido ver a su bebé en más de cinco meses, le ha llegado un nuevo amor a su vida, que la está ayudando a salir de su crisis existencial.

Se trata de “El amor de su vida”, como ella misma lo cuenta. El bombón asesino usó sus redes sociales para presumir la relación amorosa que sostiene desde inicios de este 2020, y aunque no reveló su nombre o rostro completo, sí dejó claro que está muy agradecida con él, por ayudarla en estos tiempos tan duros. “Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza, gracias por estos seis meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme”, resaltó Ninel.