Necesitan inspiración

Ciudad de México.- El ensayo europeo tuvo buenos dividendos, por eso lo que sigue, después de conocer a los Campeones de las distintas Ligas del Viejo Continente, es escribir un desenlace más para la Champions League. Ya sin el Liverpool en la carrera, pues quedó eliminado a manos del Atlético de Madrid, la llamada Orejona tendrá un nuevo dueño, el cual reactiva su búsqueda hoy.

Manchester City vs Real Madrid, que luce como el duelo más atractivo en la Vuelta por los Octavos de Final, abrirá junto al de la Juventus vs Olympique, esta versión atípica del certamen. Los Citizens estarán en casa, llevan ventaja (1-2), pero además no enfrentarán al siempre complicado Sergio Ramos, pues el capitán merengue está suspendido.

Parece la mesa servida para el cuadro inglés; sin embargo, en la cara albina, éste llega con la presunción de ser el Campeón de España, con todo lo que eso conlleva. Pep Guardiola vs Zizou es un buen tiro.