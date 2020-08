Lupillo se borrará el rostro de Belinda

Like

AL TERMINAR SU FUGAZ RELACIÓN CON RIVERA, LA ARTISTA ENCONTRÓ EL AMOR CON CHRISTIAN NODAL

Por: Marco Contreras

Que calladito se lo tenían Belinda y Christian Nodal, eso de que están unidos por el amor. Al parecer, los dos coaches de La Voz no aguantaron más y decidieron compartir con el público, que están de lo más enamorados. El problema es que a la expareja de Belinda, Lupillo Rivera apenas le está cayendo el 20, porque no se esperaba que a tan poco tiempo de haber terminado su relación con La boba niña nice, Beli ya empezó un nuevo amor. Y no solo eso, sino que Lupillo tiene tatuada la imagen de Belinda y buscará borrarse esa imagen.

En Grupo Cantón hablamos con un experto en tatuajes para que nos explique lo que puede hacer Lupillo para borrarse el tatuaje de Belinda, si es que se decide a quitárselo. “Para borrarse ese tatuaje que tiene Lupillo, le sale en 2 mil 500 pesos, lo que se puede hacer es, sobre el rostro de Belinda, ponerle una Catrina o algo demoniaco sobre el tatuaje ya hecho. Esto lleva su técnica porque se usan tintas especiales y una pluma con distintas agujas, que van desde la número 1 a la 20”, explicó Doenitz Alejandro.

Continuó. “Pero si Lupillo decide borrarse la cara de Belinda, estamos hablando de que podemos hacerle cinco sesiones rayo laser”.