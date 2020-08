Le entra con todo al mundo musical

EL CONDUCTOR DE CORAZÓN GRUPERO ESTÁ DE ESTRENO CON EL TEMA “BONITA”, EL CUAL LLEGA EL DÍA DE HOY

Alann Mora, el conductor de Corazón Grupero, programa que pasa todos los sábados por Azteca Uno, está feliz de la vida, puesto que el día de hoy se estrena su segundo sencillo como solista. Se trata del tema “Bonita”, una canción original que habla del amor. Sí, el conductor jalisciense está feliz de trabajar en otra de sus grandes pasiones: la música. En exclusiva para Grupo Cantón, el artista dio los detalles de “Bonita”.

“’Bonita’ es un tema original que habla de ese amor grande, cuando un hombre se enamora de una mujer bonita pero que no sabe realmente como es ella por dentro. Es para mí un sueño hecho realidad ver que mi música está gustando, es impresionante cómo ha crecido la cantidad de mis seguidores. Ahora estoy muy contento porque hoy es el día en que se estrena mi canción”, afirmó.

“Desde muy pequeño me gusta la música, yo nací en cuna de cantantes, desde mi abuelo, toda mi familia canta, mi papá y mi mamá, fue por eso que me animé a entrar a Código Fama hace años, de ahí no he parado. He pertenecido a grupos como Banda Cuisillos y la Trakalosa de Monterrey, al lado de Edwin Luna”, dijo el recién estrenado músico oriundo de Guadalajara.