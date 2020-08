Sofía Díaz es la mujer de 37 años que conquistó al cantante

Hace unos meses contamos una supuesta relación que tenía el cantante Christian Nodal de 21 años, con una mujer de 37 años, locutora de profesión y origina­ria de Hermosillo, Sonora.

Conforme pasó el tiempo esta química que tenían se fue mostrando en redes, tan es así que nos dimos cuenta de los li­kes que el cantante daba a las fotos de la conocida locutora de Guadalajara, Jalisco, Sofia Díaz, mejor conocida como La Pia. Es­te romance quedó descubier­to y por esa razón decidió dejar de seguirla en todas sus redes. Gente que conoce este roman­ce, nos informó que Nodal fue asesorado para terminar esa re­lación que vivía a escondidas. Sofía en exclusiva platicó con nosotros sobre cómo quedaron y comentó: “Lo que te puedo decir es que ya no nos seguimos en redes, no me gustaría profun­dizar, porque muchos pueden pensar otras cosas. Lo que sí te puedo decir es que Cristian es un tipazo, me gusta su música, lo he entrevistado y en Instagram antes nos dábamos likes y plati­cábamos seguido, pero de la no­che a la mañana todo cambió”.

Sofía alza la voz para decir que nunca fue novia del cantan­te: “Es lindo y no nunca fui su novia, es un caballero”, finalizó.