Sin abrazos ni comida callejera en Iztapalapa

Iztapalapa tiene un acumulado de 12 mil 62 enfermos de covid-19 y mil 487 muertos, sin embargo, las autoridades afirmaron que han logrado detener el ritmo acelerado de contagios y, este miércoles, sólo contaban 519 casos activos.

Por ello, la Alcaldesa de la demarcación lanzó un reto a sus habitantes con el objetivo de detener los contagios de COVID-19, se trata de 10 puntos que la población debe cumplir, entre ellos no consumir alimentos en la calle y abstenerse de abrazar a otras personas.

Clara Brugada reconoció el esfuerzo de la población, pero advirtió que no es momento para relajar las medidas sanitarias porque existe el riesgo de que los contagios vuelvan a incrementarse y tendrán que adoptarse medidas más fuertes para evitar la propagación.

“Hago un llamado al pueblo de Iztapalapa a no bajar la guardia, no nos podemos confiar la pandemia sigue activa en Iztapalapa y en la ciudad y mientras más retomemos la actividades económicas y sociales, más posibilidades habrá de contagios, así que este es el llamado fundamental a no confiarnos y asumir este reto tan importante que tenemos en Iztapalapa”, dijo.

Brugada presentó este miércoles el Reto Iztapalapa Cero Contagios que consta del cumplimiento de 10 medidas sanitarias como uso permanente de cubrebocas, conservar sana distancia y evitar aglomeraciones, no saludar de mano, no abrazar ni tocarse la cara, portar careta en transporte público.Las familias deben quedarse en casa lo más posible, adultos mayores, mujeres embarazadas o pacientes con diabetes o hipertensión permanecer en sus hogares, lavarse las manos constantemente, acudir de compras protegidos, no comer en la vía pública y si hay contagio permanecer aislado.

Los habitantes de Iztapalapa pueden suscribir el reto en la página de internet de la Alcaldía, Brugada anunció que los comercios que cumplan la medida serán reconocidos y se impulsará una campaña para que la gente consuma en ellos.

También se podrán compartir videos en redes sociales de la alcaldía sobre cómo se está cumpliendo el reto.

