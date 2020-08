Regresa sin besos ni abrazos

GRACIAS AL CORONAVIRUS, LA PRODUCCIÓN SE HA ASEGURADO QUE NO HAYA ACERCAMIENTOS EN LAS ESCENAS DE ESTA POPULAR COMEDIA

Televisa sigue trabajando a marchas forzadas para darle al público variedad de programas, es por eso que este próximo domingo 23 de agosto arranca lo que será la cuarta temporada de Una familia de diez. En exclusiva para Grupo Cantón, el actor y comediante, Ricardo Margaleff, quien interpreta a Plutarco López, en la popular serie, externó.

“Estamos grabando de hecho lo último de la cuarta temporada y la quinta, se están grabando alternados los capítulos. Prácticamente ya está cerrada la temporada cuatro, que es la que se va a transmitir a partir del domingo 23 de agosto a las 8:30 por Las Estrellas”.

Los actores toman todas las precauciones para no contagiarse. “Tenemos que cuidarnos, seguimos en pandemia, los semáforos no han bajado y acá en Televisa nos estamos cuidando al máximo. Nos cuidamos mucho, de hecho en esta cuarta temporada no va haber abrazos ni besos, ya está previsto por la empresa, en el guión. Es un tanto poner el ejemplo de que nos estamos cuidando y de que no podemos bajar la guardia en esta contingencia”, dijo el actor.