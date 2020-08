Guerrera a prueba de accidentes

LA ACTRIZ SIGUE TRABAJANDO A PESAR DE QUE ESTE DOMINGO, UN ACCIDENTE CASI LE ARREBATA LA VIDA

La guapa Sugey Ábrego habló en exclusiva para Grupo Cantón del impactante accidente automovilístico que sufrió el pasado domingo en la avenida Insurgentes de la CDMX. La también conductora contó que impactó su automóvil con otro que se encontraba en frente de ella, pues sus frenos no respondieron. “Fue una falla mecánica porque después de que me robaron el carro casi un mes, me lo arreglaron de la computadora pero no quedó bien. Gracias a Dios, todo lo del accidente quedó en golpes, aunque sí quedé prensada con el tablero y tengo varias contusiones”.

“No he parado de trabajar, de hecho voy llegando a casa, me fui a sacar las placas en el torax y sigo con el collarín puesto. Ahorita estamos grabado Esta historia me suena en su tercera temporada…”, dijo la estrella.