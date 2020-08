BTS, Doja Cay y J Balvin se presentarán en los VMA’s 2020

Ciudad de México.- MTV anunció ayer que BTS, Doja Cat y J Balvin serían los primeros tres artistas confirmados para tener una presentación en los MTV Video Music Awards 2020 (VMA’s) este 30 de agosto.

Esta será la primera vez que el grupo de K-Pop, BTS, actuará en la ceremonia y estrenará el sencillo ‘Dynamite’, el cual se estrena el próximo 21 de agosto. Además, está nominado a dos categorías.

🔥IT’S ABOUT TO GO DOWN🔥@BTS_twt, @DojaCat, and @jbalvin are PERFORMING at the 2020 #VMAs…and we have even more announcements to come. 👀

Get ready for the #VMAs August 30 on @MTV🚀 pic.twitter.com/uCBvLtg5Rp

— Video Music Awards (@vmas) August 4, 2020