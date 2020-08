Apadrinó a Arelys Henao

DON CHENTE LE DIO LA “PATADITA” DE LA BUENA SUERTE A LA CANTANTE DE MEDELLÍN EN SU ESTUDIO DE GRABACIÓN

Sin duda Vicente Fernández tiene un corazón de oro, pues a pesar de estar ocupado, recibió en su rancho a Arelys Henao. En exclusiva para Grupo Cantón, la colombiana platicó los detalles.

“Me han grabado más de 40 artistas internacionales, esta canción que estoy promoviendo se llama ‘Amor de hospital’, es una canción mía, es un tema de la vida real. Lo mejor es que esta canción y todo mi disco nuevo lo grabé en el rancho de don Vicente Fernández, en su estudio allá en Guadalajara… Se puede decir que me dio la ‘patadita’ de la buena suerte. Esta canción está en mi disco que se llama MI historia, el séptimo de mi carrera, que se grabó con Don Vicente, también vienen otros temas como ‘Fue mi culpa’, ‘Amante y amigo’ y más”.

Continuó. “Estoy feliz de haber grabado este disco con Don Chente, tuve la oportunidad de hablar con él, Don Vicente llegaba al estudio, se sentaba y me escuchaba cantar, por supuesto me daba cátedra musical y me decía algunos detalles, me contaba muchas historias de sus inicios, comíamos en su rancho… aprendí mucho de él. Es una persona súper humilde, sencilla, me dejó muchas enseñanzas”, dijo.