Alito va directo al tribunal

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que en una sesión autorizada por el INE, la dirigencia nacional del PRI logró en una reunión vía zoom, aprobar una serie de reformas al Estatuto del partido en las que se otorga mayor poder a la dirigencia nacional del tricolor, Armando Barajas Ruiz, consejero político nacional, en entrevista con Diario Basta, afirmó que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, pretende concentrar todo el poder en él, para definir la totalidad de las candidaturas a cargos de elección popular, “mintiendo y diciendo que es para darle participación y oportunidad a los jóvenes, algo que es mentira porque lo que quiere es tener todas las decisiones en sus manos.

Señaló que se impugnará el procedimiento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que al ser una sesión a distancia, omitieron establecer los lineamientos de procedimiento para el desahogó de la misma, también no consideraron la forma de verificar legalmente a los consejeros, tampoco verificaron el procedimiento de votación, no se permitió el debate de las propuestas a consideración, ya que Alito dijo esto va a ser así y no hubo debate ni participación de los consejeros efecto de que pudieran manifestar lo que su derecho conviniera de cada uno de los que estuvieran a favor o en contra.

El priísta dijo que tampoco se permitió la participación de los integrantes del consejo, violando el principio de certeza al no saber quiénes y cómo se aportaron las reformas estatutarias, también dejó claro que todos los cambios que se hicieron de los reglamentos y documentos priistas, se debieron realizar 90 días antes de que empiece el proceso electoral, que iniciará el próximo 7 de septiembre, por lo tanto, tampoco se respetó este punto de los estatutos, pues los cambios aprobados, se hicieron con 30 días de que inicie el año electoral que terminará hasta el próximo año 2021.

Es una violación constitucional porque dice que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse o aplicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicar y decimos que los estatutos de3 los partidos políticos constituyen el marco normativo por el que se rigen cada uno de estos institutos políticos y por consecuencia deben de tener el rango de ley interna dentro de los partidos políticos como es el caso del PRI. Argumentó que el máximo órgano de decisión del Partido y que puede modificar estatutos, es la Asamblea Nacional, aunque dijo que el artículo 16 de los estatutos dice que si puede en un momento dado el consejo político hacer los cambios pero a través de una sentencia o que sea muy necesario, pero ente caso no fue así, por lo que, de entrada, las decisiones del CPN no cumplen con lo que mandata los estatutos. Además, que no se puede verificar el quorum ni la votación de la reunión virtual que tuvo una duración de 37 minutos.

Dijo que espera se eche para atrás esa sesión que es ilegal, y que respete el presidente del PRI, Alejandro Moreno lo normado por el partido desde hace mucho tiempo atrás, como es la democracia. Armando Barajas, interpuso en su momento, solicitud de expulsión de los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte; de Veracruz, Javier Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge, mismas que ganó ante la Comisión de Justicia Partidaria y el Tribunal, ante esta situación, el consejero dijo que depende a la resolución del TEPJF se sabrá que castigo se le dará a Alito Moreno, si hubo violaciones al procedimiento con mira a querer tener el poder el mismo.