Todo por el todo

ENTRE SUS PLANES ESTÁ RETAR A ÚLTIMO GUERRERO Y EL HECHICERO A DUELOS DE APUESTAS, CUANDO LOS TIEMPOS LO PERMITAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo apunta a que el lagunero Stuka Jr está dispuesto a entrarle a la rifa del tigre, pues la inactividad, a causa de la pandemia, le ha hecho realizar planes muy peligrosos, como el hecho de querer retar a Último Guerrero a una lucha de apuestas máscara contra cabellera, y a El Hechicero a una lucha por las tapas.

En entrevista virtual con Grupo Cantón, el llamado Misil Humano no se anduvo por las ramas, y directamente retó al de Otro Nivel a una batalla por el orgullo, pues un triunfo sobre él lo llevaría directamente a la cumbre. “Para mí sería un gran honor ganar su cabellera, pero si pierdo y me quedo en el camino, no pasaría nada, porque perdería mi capucha con un grande”, señala.

Pero los planes del nacido en Gómez Palacio, Durango, no se limitan simplemente a una lucha con Guerrero, sino que también quiere la incógnita de otro grande como es El Hechicero, con quien tiene una gran rivalidad que ha recorrido distintos escenarios nacionales e internacionales, pues en territorio azteca se han enfrentado en la Arena Coliseo de Guadalajara y la Arena México, mientras en el extranjero han medido fuerzas en empresas importantes como New Japan y Ring of Honor (ROH).

Agrega que quiere una disputa de máscara contra máscara ante el regio, y no busca exponer su Campeonato Mundial Semicompleto Histórico de la NWA.

“Él (Hechicero) se metió una vez en una de mis conversaciones en Facebook, y me dijo que tengo guardado el título, pero no lo tengo guardado, simplemente no hay con quién exponerlo, yo le doy una oportunidad si quiere por el campeonato, pero lo que realmente quiero es su máscara”, enfatiza.

También recuerda que tiene una cuenta pendiente con el japonés Okumura por una maldad que le hizo y lo dejó marcado para siempre. “Odio a Okumura, porque yo le pedí que me escribiera el nombre de mi hijo en japonés para hacerme un tatuaje, pero por hacerme la maldad me escribió ankle, y yo confiado me lo tatué, pero estaba mal, por eso lo odio al japonés, y también me gustaría dejarlo pelón”, explica.

LE GUSTARÍA SER RUDO

Stuka Jr está consciente que cualquiera de los tres rivales que mencionó son muy fuertes, pero en caso de llegar a perder su máscara con alguno de ellos, no le importaría y seguiría luchando.

“Si llegara a perder, me gustaría seguir luchado sin máscara, también me gustaría ser rudo”, comparte. Otro de sus grandes planes para cuando regrese a la actividad luchística es conformar una tercia poderosa al lado de gladiadores de la talla de Atlantis Jr, Diamante Azul, Star Jr o Soberano, pues su idea es retar a Los Guerreros Laguneros a una lucha por el Campeonato Mundial de Tercias del CMLL.

ESCUELA LAGUNERA

Finalmente, lanza que porta con mucho orgullo el estandarte de los gladiadores de su tierra: “Todas las escuelas son buenas, las de la CDMX, la de Jalisco, pero los laguneros tratamos siempre de ser estrellas dentro del CMLL, por eso es que no me dejo caer; hay veces que hay bajas, pero no me rindo, hay veces que nos aquejan las lesiones, pero sigo echándole, yo creo que son las ganas que traes, el hambre de triunfo, eso nos destaca a los de La Comarca”.