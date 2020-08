Sherlyn es requerida en los tribunales

EL BRUJO JORGE CLARIVIDENTE DEMANDÓ A LA ACTRIZ PORQUE TEME POR SU VIDA, YA QUE ELLA LO HA MANDADO A GOLPEAR

Por: Marco Contreras

El Brujo Jorge Clarividente ya no ve la suya, y es que asegura que luego de hacerle algunos trabajos a la actriz Sherlyn, a hora ella se la ha volteado y hasta lo ha mandado a golpear. Pues ella no quiere que el psíquico revele los detalles del que supuestamente es el papá del hijo de la actriz.

“Hablé con uno de los mejores abogados, ya no soporto estas cosas que me están pasando, ya recibí golpes de parte los tipos que me mandó ella, quiero detener esto. Me da mucho temor que mis hijos se queden sin su padre, yo tenía mi vida hecha, soy una persona grande…”, dijo Jorge ante el notario público.

Recordemos que la actriz Sherlyn, recientemente dio a luz a su pequeño hijo, André, cuyo padre, según la también cantante, es nada menos y nada más que el mismísimo Dios.