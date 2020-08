Se registran dos explosiones en el puerto de Beirut; deja varios heridos

Un fotógrafo de The Associated Press cerca del puerto de Beirut fue testigo de personas heridas en el suelo y destrucción generalizada en el centro de Beirut.

La prensa local informaba que la explosión fue en el puerto poco después de las 18:00 (hora local), dentro de un área donde se almacenan petardos.

Hasta el momento se desconoce la causa, pero las imágenes publicadas en redes sociales muestran la magnitud del hecho.

La Embajada de México en Líbano señaló a los connacionales que si se encuentran en una situación de emergencia o requieren asistencia y protección consular, puso a disposición el teléfono 03 044 598.

Primeras imágenes después de la explosión muestran una gran destrucción en calles de Beirut, donde ya laboran servicios de emergencia.

Aftermath of the explosion in Beirut (via WhatsApp) pic.twitter.com/J0Clr3m53q

— Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 4, 2020