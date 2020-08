Publicidad mal ejecutada presenta: Porqué no relacionar afroamericanos con KFC

Un KFC de Trinidad y Tobago recientemente tuvo que borrar una publicación dedicada al Día de la Emancipación de los esclavos de origen africano, ¿la razón? provocar críticas y la acusación de racismo en redes sociales.

El 1 de agosto, día en que el país caribeño celebra la abolición de la esclavitud, la empresa publicó una pierna de pollo cuya sombra representaba una mano alzada con el puño cerrado, símbolo del #BlackPower (Poder negro), un gesto asociado en la actualidad con el #BlackLivesMatter.

Sin embargo, muchos internautas entendieron todo lo contrario, dado que la preferencia de pollo frito es uno de los estereotipos más divulgados sobre las personas de raza negra en Estados Unidos.

“¿Qué mejor manera de conmemorar la emancipación de los esclavos que señalar que el símbolo del Poder negro es parecido a un muslo de pollo frito?“, comentó una de las internautas que denunciaron el anuncio.

What better way to commemorate the emancipation of slaves than by pointing out that the Black Power symbol resembles a fried chicken drumstick?

Thank you KFC Trinidad for this powerful gesture of solidarity. ✊🏾🐔 pic.twitter.com/u1iwn4xYsB

— Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) August 3, 2020