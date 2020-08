Depuran la 4T de corruptos

La Secretaria de Seguridad, separó de sus cargos al menos a 18 funcionarios ligados al calderonista; habría otros 6 vinculados a él en la FGR

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

En la Mañanera desde Tepic, Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que ya no hay impunidad y mucho menos protección a presuntos delincuentes, por lo que tocó el tema Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y dijo que este caso es el ejemplo de lo podrido que estaba el régimen, “y todavía ahí están los intelectuales orgánicos pidiendo que regresemos. Imagínense que era funcionario del gobierno federal y tenía tratos con uno de los grupos de la delincuencia organizada, proteger a un grupo para castigar a otro”.

Ante esto, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le instruyó a revisar los antecedentes del personal que hubiera estado vinculado al exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, esta indicación, ya dio sus primeros resultados: 18 funcionarios fueron despedidos, de ellos, cuatro, fueron separados de manera reciente, entre ellos dos directores generales de la Guardia Nacional, así como a un director de administración de penales y otro de menor rango.

No hay procesos penales porque no se les está despidiendo porque se les haya encontrado irregularidad en su desempeño. Explicó Durazo que tratan de ser cuidadoso en el procedimiento de tal manera que no se lastime a nadie por el hecho de haber coincidido, con García Luna en virtud de la relevancia de la jerarquía que tenían, pues a partir de eso estaban en el ámbito de la dependencia directa o inmediata de García Luna.

Por otro lado, la periodista Anabel Hernández dio a conocer que aún hay al menos 7 funcionarios vinculados a García Luna operando dentro de la FGR. Entre ellos están, Antonio Pérez García, responsable de la Policía Federal Ministerial (PFM) y Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, coordinador de Métodos de Investigación, quienes fueron parte del equipo más cercano de García Luna; Jorge Domínguez Martínez Vertiz, director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, es compadre y amigo de Cárdenas Palomino, quien ahora está fugitivo; Mario Romero Valdez, analista de la Policía Federal Ministerial, en donde tiene acceso a información sensible sobre investigaciones. También están otros personajes como José Roberto Aragón, jefe de departamento de investigación de delitos en la PFM; Luis Romero García, director de área en el Departamento de Asuntos Internos y Martín Armendáriz Chaparro, inspector en la PFM.