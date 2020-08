¿Taylor Swift pirata?, Rediseña “Folklore” tras ser acusada de plagio

Taylor Swift lanzó el pasado 24 de julio, a la media noche, un disco sorpresa titulado Folklore, trabajo que ha sido un éxito y que ha roto récords de reproducciones en Spotify y Apple Music.

Sin embargo la felicidad ha durado poco para la cantante, que ha tenido que rediseñar el merchandising del álbum tras ser acusada de plagio del logo del disco.

Amira Rasool, fundadora de la marca de ropa de diseñadores africanos The Folklore, acusó a la estrella del pop de haber usado el logo de su empresa.

La intérprete no dudó en enmendar el error y contestó a Rasool.

Poco después, posteó Rasool agradeciendo a la cantante por enmendar el error sin tener que llegar a un arreglo legal: “Mis felicitaciones al equipo de Taylor por reconocer el daño que el merchandising causó a mi empresa. Reconozco que ella ha sido una gran defensora de las mujeres y sus derechos creativos, por lo que ha sido bueno ver que su equipo piensa lo mismo”.

I commend Taylor’s team for recognizing the damage the merchandise caused to my company @TheFolklore’s brand. I recognize that she has been a strong advocate for women protecting their creative rights, so it was good to see her team is on the same page. https://t.co/8KR5IaYkIs

— Amira Rasool (@AmiraRasool) July 28, 2020