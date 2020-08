Se las aplican

R-10

SALVADOR TREJO

Tras el cuestionado proceder de los tiras durante las manifestaciones, autoridades de Chilangolandia presentaron con bombo y platillo el “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgredan el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones”, que perece un chorizote de tan largo que está su título.

El acuerdo fue elaborado por la tira capitalina, la CNDH y organizaciones civiles y va encaminado a que los tiras no se manchen. Lo que sí es que le vas a costar un gúmaro y la micha del otro a los azules acostumbrarse a no tirar catorrazos, pues prácticamente los están mandando al matadero y si alguien les da un chingadazo quiero ver cómo van a reaccionar, pues los manifestantes tampoco son una perita en dulce.

Por vía de mientras los cuicos que asistan a las marchas deberán portar casco y escudo con número para ser identificables; además les va a echar oclayos por la cámaras del C-2 y C-5, como el Big Brother. Lo único que me latió es que ora sí los gendarmes no podrán hacerse weyes, pues tienen la orden de proteger la labor de los periodistas para que no se agandallen con ellos, pero como diría un ciego “ya veremos”.