Ramón Glass me demandó por cantar “La mujer del pelotero”: Alex Mont

Alex Mont empezó con Ramón Glass en Merenglass y era el carnicero en la canción “La mujer del pelotero”, cuya letra va así más o menos: “Le gusta el bate, a la mujer del pelotero, Le gusta la carne, a la mujer del carnicero, Me pide pistola, la mujer del patrullero y la del bombero ya me está pidiendo fuego” y Alex salía con el torso desnudo en ese video, con un delantal con sangre muy sensual pero al independizarse y poner su grupo dice que Ramón Glass de Merenglass le hizo la vida muy difícil:

“Cuando salí del grupo Merenglass, Ramón quedó muy sentido y enojado conmigo porque iba a celebrar sus 25 años de carrera en el Auditorio Nacional y yo me encargaba del montaje, de las coreografías y cuando le dije: -Me voy- y lo dejé con el paquete se enojó muchísimo conmigo. Después me iba a demandar porque no quería que yo cantara: ‘La mujer del pelotero’ ni ‘El kulikitaka’, me dijo que si lo hacía me iba a meter en problemas por derechos de autor.

Y hasta el día de hoy sigue sentido y no me habla, espero algún día hacer las paces pues lo quiero mucho a él y a su esposa Soraya. Cuando salí de Merenglass me vetó en televisoras, me lo comentaron managers y empresarios que movieron cielo, mar y tierra para que me pudiera presentar con mi grupo “Merengossa” pero nunca me dieron la oportunidad, me dijeron que le guardaban fidelidad y mientras Ramón de Merenglass estuviera vivo yo no iba a entrar y así se hizo, desafortunadamente solo TV Azteca me recibe con las manos abiertas”.

¿Tal vez se molestó porque el título que le pusiste a tu grupo: “Merengossa” se parece mucho al de su grupo “Merenglass” en el que tú te iniciaste?

“Espero que algún día se le baje el coraje a Ramón porque su éxito más grande, la canción: “La mujer del pelotero” no es de su autoría, él no la compuso y no puede impedirme cantarla, aunque lo intentó”.

¿Alex Mont eres casado, soltero, tienes hijos?

“Soltero, en la pandemia mi compañía son mis hijos, mis dos perros. Soy “perrero y animalero” a más no poder, adopto a todos mis animales y durante el encierro del Covid-19 he estado solito en casa, salvo porque de repente viene a verme mi mamá o yo la voy a ver a ella”. concluyó Alex Mont, quien está triste pues estaba en “Tu Casa TV” con Raquel Bigorra, programa que salió del aire por la pandemia y por lo mismo dijo: “Se me cayeron todas las giras y conciertos de Merengossa, pues estábamos programados en todos los carnavales en la República Mexicana pero fueron cancelados”.