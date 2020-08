¡Muere negreado!

SOLO FALTABA QUE EL MUERTO SIGUIERA COBRANDO SU SUELDO

Denuncias al 9933989844 y z-tella@ hotmail.com… Otro capítulo negro de injusticia laboral y negligencia criminal en torno a la pandemia en @Pemex aderezado de corrupción se escribió ayer con el sensible fallecimiento de JOAQUÍN VILLANUEVA GARCÍA (QEPD) de COVID-19 quien trabajaba en el edifico del Kaan Ceiba en Paraíso, Tabasco…El caso es que por órdenes de CRESENCIO A. ESPARZA LAGUNES gerente de la Coordinación Operativa el hoy occiso seguía laborando a pesar de que era diabético y estaba dialisado!!!… De todos sabido…Lo peor es que estaba dado de alta en el corrupto contrato de Bufete de Mantenimiento Predictivo Industrial (BMPI) de los CAMARGO SALINAS cuando este finalizó el pasado 1 de julio…¡Por arte de magia!…Aún cuando las medidas preventivas se extendieron hasta el 31 de diciembre en @Pemex porque no se ve una cura este año y que el Kaan Ceiba (que le rentan a @Pemex los CAMARGO SALINAS) es un foco de infección ya dieron aviso a todo el personal que se reanudan labores este fin de mes próximo…¡ No es posible que la ambición e intereses de unos pesen más que la vida de los más!…En las esquelas del hoy occiso se lee “orgullosamente de la Sección 50 del STPRM”, pero dónde estaba el líder GUSTAVO GUERRA cuando tuvo que defender a su sindicalizado ante su jefe negligente criminal…Habrá más…Atención @lopezobrador_