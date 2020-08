“Me contagié por un descuido; fui al cajero y no me lavé las manos”

“Me contagié por un descuido; fui al cajero y no me lavé...

“Me aplicaron plasma de un paciente que tuvo Covid, eso me ayudó a bajar la fiebre de 40 grados a 37”.

Por: FRANCISCO OLÁN

Jorge Alberto Hernández Cadena, director del Hospital General de Paraíso, es un vencedor del Covid. No se contagió en el hospital que tiene a su cargo, sino en el lugar que menos esperaba: en un cajero automático o posiblemente en una tienda autoservicio.

En entrevista con Grupo Cantón afirma que los primeros siete días fueron de incertidumbre. Cuando se hizo la tomografía y los estudios comprobó que tenía lo que más temía: coronavirus.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Es totalmente escéptico. Primero, lo que haces, es negar la enfermedad y piensas que es una gripa común. Yo empecé con una sensación de pelusa en la garganta. Luego tuve dificultad para hacer actividades. Por ejemplo, para ir al sanitario, me cansaba como si hubiera corrido en un maratón. Mi frecuencia cardiaca se elevó y no encontraba explicaciones porque estaba sentado. Siguió la etapa de la fiebre; la náusea llegó después. Me hice la prueba y resulté positivo. Llegué a tener 41 grados de fiebre, los ojos rojos.

—¿Te hospitalizaron?

Cuando ya tenía dificultad para respirar y la prueba positiva, dije que por sí sola la enfermedad no se iba a quitar. Fui al hospital ‘Juan Graham’, me hicieron la tomografía y tuve neumonía. Me dijeron que estaba a punto de soltarse el proceso inflamatorio. Estuve otros siete días en el hospital. Me desaturaba, que es la faltad de oxígeno. Quienes somos médicos damos lo mejor de nosotros para la atención de los pacientes, pero ahora como paciente, reafirmo que todos los médicos, enfermeros, camilleros, todo el equipo que interviene para que las personas puedan superar el coronavirus, hacen un trabajo excepcional. Mi reconocimiento para ellos.

—¿Cómo fue la atención?

Hacen esfuerzos maratónicos, porque éramos seis pacientes los que estábamos en un módulo. Había dos intubados y los médicos pasaban rápido a cada cama, para ver la evolución. Conmigo también llegaban a cada rato porque tenía fiebre de 41 grados. Me ponían paños con agua en la cabeza, me daban agua para tomar. Aunque se quedaban más tiempo con los pacientes que tenía ventilador.

—¿Dónde te contagiaste?

Primero fui al cajero automático, luego hice la despensa a una tienda de autoservicio. Me acuerdo que desde ese día, después que bajé todo, se me olvidó lavarme las manos, me confié, y a partir de ese momento empecé con los síntomas. Posiblemente haya sido ahí. La primera que se contagió fue mi esposa Miriam, pero ella ya había superado la enfermedad. En mi caso fue en el mes de junio. Desde ese momento me quedé solo en casa y mi esposa me atendía guardando las medidas necesarias.

—¿Cómo venciste al Covid?

Antes de enfermarme me previne tomando calcio, zinc, ácido ascórbico, para tener defensas, pero me dio la enfermedad y me dieron los medicamentos conforme a los síntomas. Me aplicaron plasma de un paciente que tuvo Covid, eso me ayudó a bajar la fiebre de 40 grados a 37. También tomé antibióticos, medicamentos para bajar la presión arterial, porque se me subió bastante.

—¿Qué mensaje le das a los mexicanos?

Eviten automedicarse o hacer caso a lo que dicen en Facebook: que tomate esto, que tomate lo otro, porque si tomas un mundo de medicamentos, lo que harás es bloquear el sistema inmune y el virus se expande más rápido. No se automediquen. También que se queden en casa, es importante. Y que en casa traten de cumplir con las medidas de higiene.