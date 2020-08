Florinda Meza enfurecida; ¡Qué bueno que mi Rober no está en este mundo!

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el anuncio de la salida de los programas y producciones de Chespirito del aire, Florinda Meza arremetio contra Televisa y las casas televisivas por dichas acciones, asegurando que son “una patada en el recuerdo” de Chespirito.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", escribió la actriz.