Salió del Covid con más ganas de vivir y de darle estudios a sus hijas

“Como soy diabética pensé que tenía que ver con la insulina que no me había puesto, me la inyecté pero nada cambió”

LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO.–Alicia Ramírez regresó junto a sus hijas, lista para vivir una nueva etapa, después de enfrentar al mortal Covid-19 internada en un hospital.

Afirma que el pasado 14 de abril presentó dificultades para respirar después de ir al mercado a realizar sus compras cotidianas para la venta de sus quesadillas.

“No podía dejar de vender los sopes y pambazos; es el único recurso económico que entra a mi casa para mantener a mis dos niñas”, así lo expresa Alicia, a punto del llanto.

Asegura que después de la enfermedad no ha decaído, por el contrario salió muy animada de volver a vivir. Ahora piensa hasta de comprar un terreno para dejar de rentar y darle estudios a sus hijas.

—¿Cuáles fueron tus primeros síntomas?

Era un martes, recuerdo bien, fui al tianguis que aún se ponía cerca de mi casa, caminando te haces como 20 minutos; ese día decidí ir a pie, iba a traer poco, ya no vendía tanto debido al confinamiento. Llevaba cubrebocas, mascarilla, no me acercaba a las personas. Ese día al llegar a casa sentí que me faltaba la respiración, me sentía débil, y como soy diabética pensé que tenía que ver con la insulina que no me había puesto, me la inyecté pero nada cambió.

—¿Qué hicieron tus hijas?

Mis hijas son pequeñas de edad, aun así tomaron la decisión de llevarme al hospital ‘Gea González’, que está en la alcaldía de Tlalpan. Llegué al área de urgencias, donde de inmediato me atendieron, ya que presentaba una saturación de oxigeno del 87 por ciento.

—¿Cómo fue la atención que recibiste en el hospital?

Debido a la falta de respiración me trasladaron de inmediato al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); las enfermeras me subieron al piso cinco para ser atendida por un médico. Me internaron con un tanque de oxígeno, de inmediato me realizaron la prueba de Covid-19, después de un par de días, el resultado dio positivo.

—¿Qué te preocupó en ese momento?

Mis niñas, Rebeca y Abigaíl; ninguna de las dos tiene la mayoría de edad; muchos de mis familiares se fueron de mojados a Estados Unidos hace años, prácticamente sólo nos tenemos a nosotras tres. A mis hijas siempre las he educado para que sean independientes en la vida, para que no necesiten a nadie.

—¿Cómo te enterabas de ellas?

Cuando me llevaban mis cosas de aseo personal al hospital, me mandaban cartitas, me decían: “nosotras estamos bien mamita; le pedimos a doña Juana que nos prestara dinero para nuestra comida, que después tú le pagabas”. Mis hijas son muy maduras y fuertes, sabía que si algo me pasaba ellas iban a salir adelante en la vida. Las amo, a las dos.

—¿Qué experiencia te deja esta enfermedad?

Buscar un trabajo en donde tenga seguridad social, sobre todo por ellas, mis hijas. Hoy tuve la suerte de ser atendida a causa del Coronavirus, pero el día de mañana pueden ser mis niñas las que necesiten del servicio médico. Al contrario de las demás personas, salí muy animada, de volver a vivir, de crear cosas, hasta de comprarme un terreno para dejar de rentar, darles estudio a mis hijas.

—¿Crees en lo que dice el Presidente y el epidemiólogo sobre el Covid-19?

Por supuesto que sí. Cuando las personas me dicen que están contra de nuestro Presidente, yo le digo ¿El PRI o PAN ya tendrían solucionada la pandemia?, obvio que no.