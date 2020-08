Primer triunfo de la 4T, contra el huachicoleo

En 2018, este grupo de la delincuencia organizada robaba 14 mil 500 barriles

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO. – El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le puso moño a la lucha contra el huachicoleo y a su mayor golpe al crimen organizado con la captura del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, alias El Marro. En su video dominical, AMLO dio a conocer que fue informado alrededor de la seis de la mañana, de la captura de El Marro quien fue llevado al Penal Federal del Altiplano en Almoloya de Juárez

“Me informaron que fue detenido en una casa, en donde había una persona secuestrada”, dijo el mandatario.

Cabe recordar, que en tan solo una década, José Antonio Yépez, alias El Marro, pasó de robar camiones a ser el líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), el grupo criminal que robaba combustible y tenía aterrorizado al estado de Guanajuato, donde ayer fue capturado por las fuerzas de seguridad mexicanas.

El Ejecutivo Federal aseguró que Guanajuato se ha convertido en el estado más violento del país: “cómo fue que creció tanto este cártel. Al grado que Guanajuato se convirtió en el estado más violento de todo México. Tiene el 15 por ciento de los homicidios que se comenten en todo el país. Si hay 100 homicidios, 15 se cometen en Guanajuato en un día”.

Cabe señalar que la violencia en Guanajuato se disparó en los últimos años hasta llegar a cifras históricas, en gran medida por el robo de combustible y la sangrienta guerra entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En 2019 se tiene un registro de 3 mil 558 asesinatos, tan solo en el primer semestre de este año han sido asesinadas 2 mil 293 personas, con un promedio de casi 13 víctimas diarias.

De acuerdo con el Gobierno, en 2018 los grupos de la delincuencia organizada robaban 14 mil 500 barriles diarios en Guanajuato, mientras que ahora son 510 barriles diarios.

El robo de combustible en los 12 poliductos que atraviesan Guanajuato disminuyó 96 por ciento en los últimos 18 meses, mientras que las tomas clandestinas de hidrocarburo bajaron de mil 919 que había en 2018 a sólo 317, informó anteriormente el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza.

AMLO aseguró que el crecimiento del Cártel Santa Rosa de Lima fue por complicidades con autoridades: “Como creció esto, lo mismo, las complicidades con autoridades municipales, estatales, la impunidad. La Secretaría de la Defensa con apoyo del gobierno del estado lograron esta detención tan importante”.

Anteriormente, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que investigaría la actuación del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, por las irregularidades en la detención de familiares del presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez El Marro, y que derivaron en su liberación.

El presidente, aseveró que se tiene que seguir atendiendo la pandemia del Covid-19, pero sin dejar de desterrar la corrupción:

“Vamos a resolver las dos cosas casi al mismo tiempo”.

Finalizó diciendo que se tienen que seguir atendiendo las causas que originan la violencia en el país: “Hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia, en primer lugar que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos para que los delincuentes no se los lleven, que no hay corrupción, que la autoridad no proteja a la delincuencia, que se acabe aquello, que se engaña deteniendo a una banda y se protege a otra, la ley se tiene que aplicar por parejo”. El gobierno ya no está secuestrado, habrá justicia y no más corrupción”, dijo.

En 2017 El Marro líder del Cártel Santa Rosa de Lima, tomó fuerza como líder del huachicol y diversificó su carrera criminal con extorsiones y secuestros. También declaró la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de las rutas de robo de combustible en la región.

En aquel año, 2017, fueron asesinados mil 423 personas en Guanajuato; para 2018, los homicidios dolosos aumentaron 131 por ciento al registrarse 3 mil 290 casos, según cifras oficiales.

La principal zona de disputa entre el Marro y el CJNG, fue el llamado Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del huachicol de Guanajuato, formada por los municipios Apaseo El Grande, León, Salamanca, Irapuato y Celaya.

De acuerdo con las autoridades locales, el 91 % de los homicidios en el estado están vinculados con el enfrentamiento entre las citadas organizaciones criminales.