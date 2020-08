México se va recuperando

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó sobre los términos económicos y expresó que, tras la afectación en los meses de abril, mayo y julio, ahora el trimestre de julio, agosto y septiembre es para arriba, por lo que al final del año “estaremos en la superficie “.

Reiteró que en México, la crisis tendrá un impacto de “V, es decir, que se cae, pero inicia la recuperación económica. Informó que, a diferencia de otros países, en México se tiene finanzas públicas sanas, se apoya a la población de abajo con recursos, no hay rescate a los de arriba, no se ha contratado deuda; hay austeridad y no se permite la corrupción.

El Presidente aseguró que los trabajadores actualmente inscritos antes el IMSS suman 19 millones 495 mil, y antes de la pandemia eran 20 millones 450 mil, con lo que se cumplió su pronóstico que se perderían un millón de puestos de trabajo.

Refirió que en 16 estados se tuvo pérdida de empleos, pero en el resto se contrataron trabajadores, lo que es un signo alentador de que el mes de julio ha sido mejor que los anteriores.