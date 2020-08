Belinda y colegas

Like

KIKA EDGAR, ANA BÁRBARA, MARIA DE LEÓN Y MÁS, HACEN CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS

A pesar de que Belinda ha guardado muy bien la cuarentena en su casa de Acapulco para no contagiarse de Covid- 19, no ha dejado de preocuparse por su gente, por eso está impulsando una campaña de concientización para que el público se ponga el cubreboas. Por fortuna, a esta buena causa se han unido decenas de grandes artistas como Maria León, Ana Bárbara, Atala Sarmiento, Alejandra Barros, Kika Edgar, Horacio Palencia, y una infinidad más de artistas. “Acuérdate que tú puedes ayudar a detener esta pandemia, es muy importante que uses siempre tu cubrebocas”, dice Belinda en su video mensaje.