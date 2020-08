Ralf el TikToker del momento tendrá sorpresa acuática

Justo ahora Ralf está preparándose y aprendiendo a tocar varios instrumentos y afinar más su voz.

Mario Becerril

Sin duda alguna la red social TikTok nos ha dado grandes personajes y grandes momentos en esta cuarentena y los Tiktokers se han convertido en las nuevas celebridades de la web, ellos no solo se han hecho famosos al crear y compartir divertidos videos, es el caso de Ralf, quién en una entrevista exclusiva que concedió a Grupo Cantón nos da detalles del show digital ‘¡Aventúrate con Ralf!’ el 2 de agosto, y la manera en la que llegó a convertirse en uno de los consentidos de las redes sociales.

“Estamos esperando con mucho entusiasmo este evento, me emociona mucho este día, además que tendremos sorpresa para todos los que estén muy atentos durante esta transmisión, los boletos ya están disponibles en e-ticket, el evento será el 2 de agosto a las 6 de la tarde en el Acuario Inbursa y podrá disfrutarse a través de la plataforma de Eticket”, dijo el influencer a Grupo Cantón.

“La gente que tenga oportunidad de disfrutar mi show controlará lo que yo tengo que hacer. Ellos me guiarán hacía en donde me dirigiré, si me aviento a nadar con tiburones, si me tengo que colgar una serpiente en el cuello, el público conocerá especies marinas, reptiles. Este es un en vivo totalmente distinto a lo que el público ha venido viendo”, dijo.

Ralf nos tiene preparadas muchas sorpresas en su cuenta de TikTok porque regresa a sus orígenes de esta red, como inició. Además que está preparando nuevo contenido en su canal de YouTube y nos tiene sorpresas musicales, que serán del género urbano.