¿Será el final de `La Casa de Papel´?

Netflix anunció este viernes la quinta y última parte de “La Casa de Papel”, donde el atraco llegará a su fin. La serie es creada por Alex Pina y producida por Vancouver Media. La parte 5 constará de 10 episodios y el 3 de agosto comenzará su producción.

La serie está protagonizada por: Úrsula Coberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor), Itziar Ituño (Lisboa), Pedro Alonso (Berlín), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsella), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspectora Sierra), José Manuel Poga (Gandía), entre otros.

Miguel Ángel Silveste (Sky Rojo, Sense 8 ) y Patrick Criado (Nominado al Premio Goya por La gran familia española, Vivir sin permiso) están confirmados como las nuevas incorporaciones al elenco.

THE HEIST COMES TO AN END

PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff

— Netflix (@netflix) July 31, 2020