“Se contagió en un taxi; venció al Covid bailando pintando”

“Siempre traté de pensar cosas positivas, porque muchas veces nos afectan más nuestros pensamientos negativos”.

Por: FRANCISCO OLÁN

Josué Gómez de Dios es un joven de 28 años y es un vencedor del Covid-19.

En entrevista con Grupo Cantón asegura que lo que a él le ayudó a hacer menos difícil la enfermedad, es que ocupó su mente en la pintura, la música y en el baile para animarse y pensar de manera positiva.

Los momentos más críticos para él fueron a partir del día cinco de haberse contagiado.

Tuvo ojos llorosos, dolor de garganta, estornudos frecuentes, que le imposibilitaban dormir. Entre tés y pastillas se ayudó a vencer el virus.

Afirma que siempre trató de pensar en cosas positivas, para que los pensamientos negativos no invadieran su mente y la enfermedad se complicara más.

Afirma que pudo contagiarse en un taxi, transporte que siempre ocupa, pues en su trabajo en la Canaco, hay todas las medidas sanitarias.

Reconoce que permaneció encerrado 14 días para evitar contagiar a más personas.

Recomienda a quienes hayan adquirido el virus que hay que luchar hasta donde nuestras fuerzas puedan, no dejarse vencer.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Pues demasiado feo, porque no es una grata noticia cuando te confirman que tienes el coronavirus. De hecho, no se lo comenté a mis padres para que no estuvieran preocupados, porque vivo sólo. Empecé con dolor de garganta y así se mantuvo los días miércoles, jueves y viernes. Pero llegando el sábado empecé con los ojos llorosos, estornudo constante. El lunes fue fatal para mi porque perdí el gusto y el olfato. Pero a pesar de ese sufrimiento que tenía no me doblegué y siempre traté de pensar cosas positivas, porque, muchas veces nos afectan más nuestros pensamientos negativos sobre alguna cosa o enfermedad.

—¿Dónde te contagiaste?

Pienso que puede ser en un taxi. Es el transporte que uso para moverme en distintas partes. Yo trabajo en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa, y ahí hay un filtro antes de entrar. Primero están los tapetes sanitizantes, se les aplica gel antibacterial a las personas cuando llegan y también se les rocía con sanitizante y se les vuelve a poner gel antibacterial cuando entran a la sala de juntas o al auditorio. Es decir, ahí tenemos los cuidados necesarios, pero en los taxis tal vez por tocar la puerta o los asientos.

—¿Te hospitalizaron?

No fue necesario que lo hicieran, si bien tenía mucho dolor de garganta, los ojos llorosos y estornudos, fue algo que pude sobrellevar a través del cuidado y tomando cosas naturales combinado con pastillas. Eso sí, permanecí encerrado por 14 días hasta que logré superar la enfermedad.

—¿Cómo venciste al virus?

Tomé té con propoleo orgánico, limón, miel, además de paracetamol, durante seis días. También tomé té, lo más caliente que podía aguantar. Pero nunca me atormenté por la enfermedad, desde luego que hay momentos de flaqueza o que te puede traicionar tu mismo pensamiento, pero me ocupé en pintar cuadros, a leer, a escuchar música y a bailar. Los días pasaron tan pronto que cuando me di cuenta ya había superado la enfermedad. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta; hay que luchar hasta donde nuestras fuerzas puedan.

—¿Qué mensaje le darías a las personas de tu experiencia?

El coronavirus definitivamente sí existe…